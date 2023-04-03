Ежегодный конкурс «Учитель года Липецкой области – 2023» стартовал в регионе. 20 педагогов, ставших лучшими на муниципальном этапе смотра будут бороться за звание абсолютного победителя.

«Учитель – самая важная профессия. Мы гордимся липецкими педагогами, благодаря которым качество образования в нашей области с каждым годом растет, становится больше стобалльников. Увеличивается и число педагогов, получающих заслуженные награды в федеральных конкурсах», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Второй год подряд областной этап проходит на площадке школы №26 Липецка. Конкурсанты проводят открытый урок и участвуют в испытании «Воспитательное событие» со школьниками, которое проводится в рамках смотра впервые. Учителя продемонстрируют творческий подход к занятию, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

По результатам первого этапа будут объявлены пять лауреатов конкурса. Именно они продолжат соревнование на втором этапе, который пройдет 21 апреля. Лауреатам предстоит провести «Мастер-класс» и пройти конкурсное испытание «Вопрос учителю». Педагоги продемонстрируют знание актуальных направлений развития системы образования.

По итогам второго этапа объявят абсолютного победителя. Ему будет присуждено звание «Учитель года Липецкой области», вручен диплом и областная премия в размере 250 тыс. рублей. Также он представит регион на всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2023».