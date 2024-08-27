Сто юных липчан, отдыхающих в лагерях «Чайка», «Ёлочка» и «Орлёнок», приобщились к профессии пожарного и спасателя и попробовали себя в пожарно-спасательном спорте. В кластере летней оздоровительной кампании совместно с региональным МЧС реализовали проект, тест которого состоялся в прошлом году в «Орлёнке».

В течение 21 дня мальчишки и девчонки учились надевать боевую одежду пожарного, вязать узлы, сматывать рукава, прыгать через забор, бегать по буму, работать с мотопомпой и знакомились с другими особенностями профессии под руководством сотрудников МЧС. Полученные знания и навыки ребята смогли продемонстрировать на итоговом II конкурсе «Юный пожарный». Ребята преодолели 100-метровую полосу препятствий и провели «боевое развёртывание» с использованием мотопомпы. Победителей и призёров наградили дипломами и ценными призами. Самый важный приз – переходящий кубок – завоевала команда ЗОЛ «Чайка». Мероприятие проводилось в рамках проекта «Помощь. Смелость. Спорт» при поддержке управления внутренней политики Липецкой области.

«В Липецкой области сформирована сильная команда спасателей, выполняющих свои обязанности с честью, достоинством и очень добросовестно. Замечательно, что сотрудники МЧС заботятся не только о безопасности липчан, но и о профилактике, и о подготовке молодой смены», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.