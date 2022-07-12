Торжественная церемония награждения победителей конкурса национальной премии в сфере предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», в числе которых был и представитель Липецкой области, состоялась в конце июня в Центре международной торговли в Москве. Лауреатом в номинации «Лучшее предприятие-экспортер» в сфере производства потребительской продукции» по итогам 2021 года признано ООО «Производственная компания «Энерком», член Липецкой торгово-промышленной палаты, получатель услуг от центра «Мой бизнес».

Конкурс проходил в два этапа. В рамках регионального состязания, организованного Липецкой ТПП, экспертами оценивались экономические показатели деятельности, социальная значимость и деловая репутация 12 предприятий Липецкой области. Заявки семи победителей были направлены на федеральный этап конкурса. Там победителей определил Национальный экспертный совет, который формировался из представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, ТПП РФ, территориальных торгово-промышленных палат, объединений предпринимателей, научных, общественных, коммерческих и других организаций. Победителям конкурса вручены дипломы ТПП РФ и предоставлено право использования в работе эмблемы конкурса «Золотой Меркурий» как показатель высокого качества продукции и услуг.

Компания «Энерком» – ведущий эксперт в энергосберегающих решениях для промышленных предприятий, специализирующаяся на внедрении наиболее оптимальных конфигураций систем освещения с учетом себестоимости, эффективности, срока службы и особенностей сферы применения. Предприятие активно пользуется услугами центра «Мой бизнес» и Липецкой торгово-промышленной палаты. Благодаря получаемым мерам господдержки предприятие смогло разработать свой сайт на иностранном языке, принять участие в многочисленных, в том числе и зарубежных, выставках, деловых миссиях, тренингах и конкурсах.

Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» учреждена Торгово-промышленной палатой РФ в 2002-м и ежегодно проводится при поддержке Госдумы РФ и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. «Победа в конкурсе позволяет предприятиям заявить о себе на общероссийском уровне, получить признание и доверие в предпринимательском сообществе и является примером другим компаниями региона», – отметил президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов.