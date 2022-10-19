Центр «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области») стал площадкой для конкурсного отбора претендентов для предоставления гранта для социальных предприятий и молодых предпринимателей до 25 лет включительно. Проекты оценивала конкурсная комиссия под председательством начальника регионального управления экономического развития Кирилла Дождикова.

Всего на конкурс было подано 33 заявки, направленных на реализацию проектов в сфере социального или молодежного предпринимательства. В их числе были виртуальная энциклопедия, сохранение и развитие народных художественных промыслов, расширение деятельности студии раннего развития ребенка, нанесение защитного полимерного покрытия на автомобиль и ряд других. Размер софинансирования каждого из проектов будет определяться по итогам оценки членов конкурсной комиссии и составит от 100 до 500 тыс. рублей. При этом финансовую поддержку предприниматель может получить при условии вложения не менее 25% собственных средств.

Гранты на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, подтверждение которого содержится в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, или субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставляются в размере не более 75% от размера расходов на реализацию проекта и не превышают 500 тыс. рублей на одного участника конкурсного отбора.

Сейчас статус социального предприятия в Липецкой области имеют 62 субъекта малого и среднего предпринимательства. «Это очень важное направление в сфере бизнеса, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – В Липецкой области для таких предпринимателей введены налоговые льготы. Также мы готовы помогать с предоставлением недвижимости, которая находится в региональной собственности, и оказывать необходимое содействие в реализации социально значимых проектов».