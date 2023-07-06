Представительство Фонда содействия инновациям по Липецкой области объявило о начале конкурсного отбора по программе «УМНИК – 2023». Программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. «Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов. – Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого жителя области. Мы стремимся, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями, и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».

Участвовать в отборе могут физические лица от 18 до 30 лет включительно, граждане РФ, ранее не побеждавшие в программе. Победители получат грант в размере 500 тыс. рублей, сообщили организаторы. Конкурс проводится по следующим направлениям:

Н1. Цифровые технологии;

Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;

Н3. Новые материалы и химические технологии;

Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

Н5. Биотехнологии;

Н6. Ресурсосберегающая энергетика.

Все условия доступны по ссылке. Заявить собственный проект можно с 9:00 3 июля 2023 года до 23:59 23 ноября 2023 года по ссылке. По вопросам участия в конкурсе и получению гранта необходимо обращаться к региональному представителю Фонда содействия инновациям по Липецкой области по телефону 8 (4742) 37-13-87.

Соглашение о взаимодействии между правительством Липецкой области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» заключено 6 февраля этого года. Представительство фонда в Липецкой области ведет деятельность на базе АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»). Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.