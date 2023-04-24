В Липецкой области продолжается конкурсный отбор лучших региональных практик поддержки волонтёрства в рамках Всероссийского конкурса «Регион добрых дел», сообщает областной Центр молодежи.

Главный фокус внимания сосредоточен на социальных проектах, которые реализуются благодаря помощи добровольцев и приносят пользу людям. Принять участие могут некоммерческие и неправительственные организации, одним из направлений деятельности которых является содействие в вопросах развития волонтёрства, а также государственные и муниципальные учреждения.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, оформленную в виде проекта по одному из следующих направлений: школьное добровольчество, студенческое добровольчество, добровольчество трудоспособного населения, «серебряное» добровольчество. Проект должен предусматривать реализацию в 2024 году. Победители областного этапа будут включены в региональную заявку конкурса. В случае победы заявки на федеральном уровне авторы проектов получат финансирование в размере от 400 тысяч до 900 тысяч рублей.

«Волонтёрство объединяет людей в стремлении совместными усилиями сделать что-то полезное и хорошее. Такие инициативы нужно поддерживать, чтобы у людей сохранялся стимул к бескорыстию и участию в общих добрых делах», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Заявки принимаются на электронную почту [email protected] с пометкой «На конкурс РДД» до 26 апреля. Консультацию по написанию заявки на конкурс «Регион добрых дел» можно получить по телефону +7 (4742) 23-01-70 или по электронному адресу [email protected]

Организатором акции на территории Липецкой области является Государственное (областное) бюджетное учреждение «Центр молодежи» при содействии управления молодежной политики Липецкой области.