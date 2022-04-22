Стартовавший в начале марта масштабный проект Министерства культуры России по сохранению аварийных памятников архитектуры «Консервация» объединил 56 объектов, в том числе 12 – из Липецкой области. Из федерального бюджета на эти цели выделено 577 млн рублей.

Проект Минкульта, в частности, включает усадебный ансамбль и водонапорную башню в селе Баловнево Данковского района, дом, в котором в 1869-1871 годах жил физик и математик Сергей Чаплыгин, на улице Свердлова в райцентре Чаплыгин, колокольню и церковь Иоанна Предтечи в селе Ивановка Добринского района. Еще ряд объектов культурного наследия регионального и федерального значения находятся в Задонском, Усманском, Лебедянском, Данковском и Чаплыгинском районах.

Как сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области, победителем торгов на консервацию 56 памятников архитектуры в 13 российских регионах стало ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (Москва). «Подрядчик должен выполнить разработку рабочей документации, а также провести противоаварийные, консервационные и реставрационные работы на указанных объектах. Специалисты ЦНРПМ приступят к работам в апреле и должны будут завершить их 1 марта 2023 года», – уточнили в управлении.

Руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что Липецкая область, ее культура, природа, духовное наследие предков являются неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. «Мы обязаны сохранить наше культурное наследие для будущих поколений», – подчеркнул Игорь Артамонов.