Министерство культуры России профинансирует консервацию еще шести памятников архитектуры в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что Липецкая область, ее культура, природа, архитектура, духовное наследие предков являются неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. «Мы обязаны сохранить наше культурное наследие для будущих поколений», – подчеркнул Игорь Артамонов.

В 2023 году консервационные работы проведут на Покровской церкви первой половины XVIII века в селе Покровское-Одоевщино Данковского района, а также на восточном и западном флигелях, входящих в состав объекта культурного наследия «Усадебный ансамбль» в селе Баловнево Данковского района. Кроме того, сохранят текущее состояние Ильинской церкви XVII века в Лебедянском Троицком монастыре, Успенской церкви в Ельце и Троицкой церкви в селе Талица Елецкого района.

«На этих объектах культурного наследия проведут противоаварийные работы, что позволит предотвратить их дальнейшее разрушение», – отметил начальник управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области Алексей Грушихин. В управлении напомнили, что в прошлом году масштабный проект Министерства культуры России по сохранению аварийных памятников архитектуры «Консервация» объединил 56 объектов, в том числе 12 из Липецкой области. Во второй сезон программы отобрано 77 объектов из 18 регионов. На эти цели выделено 750 млн рублей.