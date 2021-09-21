Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов произвёл кадровое назначение. С 30 сентября должность заместителя главы региона займёт Константин Востриков. Он будет курировать деятельность областных управлений строительства и архитектуры, энергетики и тарифов, жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции региона и инспекции государственного строительного надзора Липецкой области.

Константин Викторович Востриков родился в 1984 году. Имеет два высших образования: в 2006 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений», в 2017 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Экономика». Занимал должности директора Фонда капитального ремонта и заместителя начальника управления энергетики и тарифов Липецкой области. В 2020 году был назначен первым заместителем главы администрации города Липецка.

Женат, воспитывает троих детей.