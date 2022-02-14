Заместитель главы администрации Липецкой области Константин Востриков посетил Елец и провёл совещание, посвящённое реализации нацпроектов, а также вопросам благоустройства, водоснабжения и предстоящего ремонта дорог. Особое внимание было уделено расселению аварийного жилфонда. За время действия программы по переселению в Ельце расселено 2870,1 квадратных метров жилья. В планах на ближайшие два года расселение ещё около шести тысяч квадратных метров.

В целях улучшения качества водоснабжения в этом году планируется реализация третьего этапа строительства коллектора водопровода Елецкого участка ОЭЗ «Липецк» в районе сквера имени Пушкина. Константин Востриков отметил, что эти работы необходимо синхронизировать с благоустройством сквера – концепция его преображения победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и должна быть реализована в 2022 году. Объединить ремонт с коммунальными работами необходимо и на улице Коммунаров, где в этом году завершится капитальный ремонт автодороги, а также запланировано проведение реконструкции тепловой сети.

Стоит отметить, что всего в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» на территории Ельца запланировано благоустройство 10 общественных пространств. Среди них скверы по улицам Черокманова, Я. Фабрициуса и А. Гайтеровой. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 11 дорог общей протяжённостью около 14 километров. В их числе Октябрьская, Задонская, Вермишева, Горького, Плеханова, Грибоедова.

Константин Востриков отметил, что для каждого муниципального образования в администрации Липецкой области разработали региональные «светофоры». Они позволят контролировать реализацию поставленных задач на местах, в частности, следить за сроками и промежуточными этапами выполнения работ.

«Наша задача – работать в интересах жителей. И здесь особенно важно, чтобы все мероприятия, в том числе по реализации национальных проектов, выполнялись качественно и в срок. Ведь в первую очередь от этого зависят комфорт и повышение качества жизни населения», – подчеркнул Константин Востриков.