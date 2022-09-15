Заместитель губернатора Липецкой области Константин Востриков вмесите с представителями управлений ЖКХ, дорог и транспорта посетил Елец. В ходе рабочей поездки особое внимание они уделили темпам реализации национальных и федеральных проектов, а также планам на 2023 год.

Глава Ельца Евгений Боровских доложил, что в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Ельца преобразились десять общественных пространств. Среди них скверы по улицам Черокманова, Я. Фабрициуса и А. Гайтеровой. Работы на всех объектах уже выполнены.

Завершается и благоустройство сквера имени Пушкина, проект преображения которого победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в прошлом году. Здесь обновили пешеходные дорожки и освещение, создали разнообразные игровые зоны для юных ельчан, смонтировали смотровую площадку на набережной и оборудовали светомузыкальный фонтан. Сейчас специалисты ведут пуско-наладочные работы оборудования водного комплекса. В планах – установка малых архитектурных форм.

«Елец успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. Необходимо тщательно следить не только за ходом работ, но и за качеством стройматериалов, чтобы улицы приобретали долгосрочный красивый вид», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в городе воинской славы уже отремонтированы улицы Полянская, Плеханова, Фрунзе, Грибоедова, 1-я Высокая, 2-я Восточная и Овражная, а также переулок Матросова. Вскоре качество выполненных здесь работ оценит приёмочная комиссия. Завершается ремонт на улицах Вермишева, Октябрьская, Задонская и Горького. Второй этап капремонта улицы Коммунаров выполнен на 80%. Завершить его должны в конце ноября, однако на участке от улицы Спутников до трассы М-4 «Дон» до сих пор не уложен асфальт.

«Наша задача – работать в интересах жителей. Улица Коммунаров – долгожданный объект для ельчан, подрядчику необходимо усилить работы, чтобы уложиться в сроки, установленные контрактом», — отметил Константин Востриков.

Также он поручил профильным ведомствам контролировать ход работ по капремонту улицы и следить за графиком их производства. Обсудили на встрече и планы на 2023 год. Так, в Ельце в следующем году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят восемь общественных пространств. По пяти из них уже ведутся торги на поиск подрядчиков, еще по трем аналогичная процедура стартует в ближайшее время. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023-м отремонтируют дорожное покрытие на улицах Пролетарская, Чернавская, Целыковка, Ленина, Морозовка, Гейтеровой и площади Победы. Контракты на выполнение этих работ уже заключены. Ожидается, что к их исполнению подрядчики приступят весной.