Вице-губернатор Липецкой области Константин Востриков покидает свой пост. Он переходит на новое место работы в одну из федеральных структур.

Константин Викторович Востриков родился в 1984 году. Имеет два высших образования: в 2006 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений», в 2017 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Экономика». Занимал должности директора Фонда капитального ремонта, заместителя начальника управления энергетики и тарифов региона, а также первого вице-мэра Липецка.

На должность заместителя губернатора был назначен 30 сентября 2021 года, координировал деятельность областных управлений строительства и архитектуры, энергетики и тарифов, жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции региона и инспекции государственного строительного надзора Липецкой области.

За время работы Константина Вострикова в должности заместителя губернатора Липецкой области, курируемый им блок в отрасли строительства и ЖКХ не раз был отмечен на федеральном уровне и признавался одним из лучших в стране. Константин Викторович награждён почётными грамотами и благодарственными письмами, в том числе Минэнерго и Минстроя России.