Заместитель главы администрации Липецкой области Константин Востриков сегодня провёл брифинг для журналистов региональных СМИ. Он рассказал об итогах работы и о планах по развитию отраслей, которые курирует. В частности, о модернизации системы водоснабжения в регионе и социальной газификации.

Активная работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой ведётся в городах и сёлах Липецкой области. В регионе реализуются государственная программа «Стимул», федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» с общим объёмом финансирования более 750 млн рублей. В 2021 году благодаря такому комплексному подходу в 12 муниципалитетах проложили 48 километров сетей водоснабжения и семь километров сетей водоотведения, построили девять источников питьевой воды. В 2022 году объём работ будет увеличен.

По программе социальной газификации в регионе принято в работу 3109 заявок. По 1602 из них выполнены работы по подведению газопроводов до границ земельных участков. В 2022 году к ним должны добавиться ещё 2,5 тысячи домовладений. Однако, как пояснил Константин Востриков, если жители региона будут активно включаться в программу, то специалисты готовы подключить большее количество. Жители также могут воспользоваться господдержкой. По поручению главы региона Игоря Артамонова разработан законопроект, предусматривающий предоставление единовременной материальной помощи на возмещение расходов по газификации жилого дома в размере стоимости работ, но не более 100 тысяч рублей.

«Газификация – затратный процесс. Мы делаем всё необходимое, чтобы помочь жителям, которым нужна материальная поддержка. Безусловно, от этого зависит повышение качества жизни населения. Данный вопрос на постоянном контроле», – неоднократно подчёркивал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Также на брифинге были затронуты вопросы обновления пассажирского транспорта и развития авиасообщения. За последние годы при поддержке областного и местных бюджетов автобусный парк пополнился 247 новыми автобусами. В Липецке будет пересмотрена существующая транспортная сеть, дублирующие друг друга маршруты перераспределят, время движения общественного транспорта и интервалы прибытия городских автобусов станут более удобными для людей, которые живут в разных микрорайонах областного центра.

Константин Востриков сообщил, что в 2021 году расширилась маршрутная сеть липецкого аэропорта. Пассажиропоток увеличился более чем в 3,5 раза в сравнении с 2020 годом. Это связано с расширением географии полетов. Помимо регулярных рейсов в Москву и Санкт-Петербург зимой возобновились рейсы в Минеральные воды. Появилась возможность снова прямым рейсом вылететь из Липецка в Симферополь и Сочи, а также в Анапу. Именно эти направления на черноморские курорты пользовались особой популярностью в летний период. «Мы максимально сохранили прошлогодние направления на этот сезон. Продолжаем работать с Росавиацией и с авиакомпаниями, чтобы сохранить географию полётов. Видим востребованность, будем развивать аэропорт, возможности для этого есть», – прокомментировал заместитель главы региона.

Журналисты спросили о работе с управляющими компаниями, в том числе о штрафах за ненадлежащую уборку дворов от снега, на которую жалуются жители. Константин Востриков сообщил, что в адрес государственной жилищной инспекции Липецкой области поступило более 1000 обращений такого характера. К управляющим компаниям применяются санкции. При этом замглавы региона подчеркнул, что у жителей есть возможность решить коммунальные проблемы более быстрым путём – сменить управляющую компанию, которая не справляется со своими обязанностями.

«В регионе сформирован рейтинг управляющих компаний. Есть те, которые уважительно относятся к жителям, нанимают снегоуборочную технику, увеличивают штат работников для ручной уборки снега. У людей есть выбор, есть права, которыми необходимо пользоваться. Мы в свою очередь будем применять соответствующие меры в виде серьёзных штрафов к тем, кто не слышит жителей», – подытожил Константин Востриков.