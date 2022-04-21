В этом году на реализацию объектов в рамках трех национальных проектов в Липецкой области из бюджетов разных уровней выделено почти 10 млрд рублей. Об этом на брифинге для местных СМИ рассказал заместитель главы региона Константин Востриков.

«Один из важных национальных проектов, по которому ежегодно увеличивается финансирование, – «Безопасные качественные дороги». В 2022 году на его реализацию в регионе выделено 6 миллиардов рублей. Впервые в области стартует капитальный ремонт мостов в рамках нацпроекта. В порядок приведем восемь переправ. На эти цели выделено 504 миллиона рублей. Важно, что программа будет продолжена», – подчеркнул Константин Востриков. Он добавил, что в этом году также отремонтируют более 400 километров дорог.

Кроме того, на брифинге говорилось, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в соответствии с заключенными контрактами в работе находятся 10 объектов. На их возведение выделено 1,7 млрд рублей. Это детские поликлиники, женская консультация, фельдшерско-акушерские пункты, ряд других медицинских учреждений.

Паспортом федерального проекта «Жилье», входящим в состав нацпроекта «Жилье и городская среда», на 2022 год для Липецкой области утверждено задание по вводу жилья в размере 1 млн 230 тыс. квадратных метров. «Набран хороший темп, и снижать его мы не планируем. Для этого уже предпринят ряд мер. В том числе в программу «Стимул» отобраны до 2024 года перспективные площадки под строительство 37 объектов на сумму 3,3 млрд рублей», – рассказал Константин Востриков.

Он отметил, что одна из крупных программ нацпроекта «Жилье и городская среда» – федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В его рамках в этом году планируется расселить 14 тыс. квадратных метров аварийного жилфонда, жилищные условия улучшат 750 граждан Липецкой области. Часть из них получит выкупную стоимость своих квартир, еще часть – жилье с чистовой отделкой в новостройках. На это выделено более 800 млн рублей.

Константин Востриков напомнил, что для досрочного расселения граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, Липецкая область получила 2,28 млрд рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Еще 1 млрд рублей добавит регион. Эти средства будут направлены на переселение 4124 человек из 1697 жилых помещений, что позволит завершить программу до конца 2023 года, а не как планировалось ранее до 2025-го.

После 1 января 2017 года аварийными на территории Липецкой области признаны 140 домов. Это 62,3 тыс. квадратных метров жилья. После завершения в 2023 году действующей программы планируется продолжить расселение аварийного жилфонда. Правительством России уже разрабатывается новая программа.

Благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе в этом году стартовали работы по модернизации водоснабжения в селе Нижний Воргол Елецкого района. Здесь предусмотрено строительство четырех артезианских скважин и водопровода общей протяженностью 7,7 километра. В результате реализации проекта к концу 2022 года качественным водоснабжением будут дополнительно обеспечены 660 человек. На это выделено 55,9 млн рублей.

Также в рамках нацпроекта в регионе подходит к завершению строительство нового водозабора в районном центре Тербуны. По соглашению с Минстроем России ввод в эксплуатацию намечен на июль нынешнего года. Качественным водоснабжением обеспечат более 7,5 тыс. абонентов, а также предприятия особой экономической зоны «Тербуны». На эти цели выделено 348 млн рублей.

На благоустройство общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрено 892,8 млн рублей. На эти средства преобразят 115 общественных пространств. Более 50 из них выбрали сами липчане в прошлом году в рамках первого общероссийского онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства. «Все объекты законтрактованы, на большинстве уже идут работы. Так, началось благоустройство объектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – в сквере Пушкина в Ельце и на бульваре влюбленных в Данкове», – уточнил Константин Востриков.