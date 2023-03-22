Приёмы выходного дня будут вести специалисты регионального управления имущественных и земельных отношений. Обратиться за консультациями по любым проблемным вопросам в сфере земли и имущества могут физические и юридические лица.

Первый такой приём проведут в ближайшую субботу, 25 марта. Консультации будут проводиться по адресу: г. Липецк, ул. В. Скороходова, д. 2. Предварительная запись не требуется. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (4742) 22-01-26.

«Вся наша работа строится в интересах жителей, мы делаем органы власти более клиентоцентричными. Для удобства населения пересматриваются форматы предоставления услуг и корректируются графики работы служб и ведомств», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.