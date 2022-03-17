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Контейнерная площадка в Долгоруковском районе будет оборудована в соответствии с нормативными требованиями после вмешательства прокуратуры

2 часа назад
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Прокуратура Долгоруковского района Липецкой области проверила исполнение федерального санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об отходах производства и потребления при обустройстве мест накопления ТКО.

Постановлением администрации муниципального района утвержден реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения.

Установлено, что контейнерная площадка в с. Верхний Ломовец по ул. Веховская не соответствует требованиям Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», поскольку не имеет ограждения, твердого асфальтового покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, что влечет загрязнение прилегающей территории.

С целью устранения нарушений по результатам проверки прокурор обратился в суд с исковым требованием к администрации сельского поселения.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены.

Исполнение судебного решения взято на контроль.

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