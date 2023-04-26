Все чаще на улицах города встречаются рекламные баннеры с призывами поступить в вооруженные силы РФ на контрактную службу. Как рассказали LipetskMedia в военном комиссариате Липецка, у контрактника много обязанностей, но и прав не меньше.

Кроме ежемесячной зарплаты, военнослужащий получает дополнительные выплаты, право на бесплатный проезд к месту службы и в командировку, продовольственное и вещевое обеспечение, обязательное страхование за счет госбюджета и многое другое.

Председатель правления Липецкой областной общественной организации «Союз офицеров воздушно-десантных войск и ветеранов боевых действий», участник боевых действий в Афганистане Евгений Чуносов уверен, что контрактная служба сегодня — это важнейший аспект в общей стратегии обороны страны.

— Сегодня нужно Родину защищать всеми силами. И путь контрактной службы крайне важен для укомплектования армии. Но, конечно, нужны гарантии и льготы, которые будут пропорциональны рискам — это тоже часть мотивации для мужчин, — считает воин-интернационалист.