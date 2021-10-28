Необходимость строгого контроля в Липецкой области масочного режима в пассажирских автобусах, на вокзалах и в аэропорту обсуждали в администрации региона. Глава области Игорь Артамонов на встрече с руководителями транспортных предприятий и перевозчиками отметил важность санитарных мер безопасности, особенно в городских маршрутных автобусах, для нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

«Контроль нужно усиливать, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Только неукоснительное соблюдение и пассажирами, и водителями всех санитарных требований, а также вакцинация населения помогут остановить распространение новой коронавирусной инфекции в регионе и защитить людей от тяжелой болезни».

В ходе встречи отмечалось, что нарушители масочного режима будут строго наказываться. За это предусмотрены значительные штрафы.