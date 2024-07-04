Заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв провёл встречу с региональными операторами по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Стороны обсудили вопросы оперативной отработки заявок жителей, связанных с несвоевременной уборкой контейнерных площадок.

В Липецкой области работают четыре регоператора общим штатом в 1 500 коммунальщиков и автопарком в 200 единиц техники. Качество их работы контролируется через систему видеонаблюдения, на площадках сбора отходов установлены 374 камеры. Мусоровозы оснащены системой навигации «ГЛОНАСС»: она помогает отследить маршрутизацию и определить количество точек сбора ТКО, которые за день объехала машина.

За неделю от жителей региона поступило 79 жалоб на переполненные контейнеры и невывезенный с площадок мусор. Большинство обращений — из Ельца. «Проблемы жителей, связанные с некачественной работой регоператоров, должны решаться незамедлительно, — отметил вице-губернатор Игорь Кремнёв. — Необходимо увеличить частоту вывоза мусора, особенно в точках с высокой степенью накопления отходов, а также установить дополнительные контейнеры».

В регионе — более 17 тысяч контейнерных площадок с 36 тысячами контейнеров. Они обновляются ежегодно. В частности, в 2023 было закуплено более новых 2 700 контейнеров и бункеров. В этом году на обновление инфраструктуры обращения с ТКО из областного бюджета потратят 15 миллионов рублей.