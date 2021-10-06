Порядок работы территориальной системы мониторинга окружающей среды определён в Липецкой области. Соответствующее постановление подписал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Территориальная система мониторинга позволяет не только оценить актуальное состояние окружающей среды в регионе, но и контролировать динамику изменения экологических параметров, определять степень антропогенного воздействия и предотвратить его. В Липецкой области действует комплексная система мониторинга, которая позволяет вести регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, воды, сообщает региональное управление экологии и природных ресурсов.

Теперь информация со стационарных постов наблюдения, данных маршрутного мониторинга и сведения, полученные во время внеплановых выездов экологической лаборатории, координируются специалистами управления экологии и природных ресурсов для дальнейшей оценки, анализа и принятия мер.

Одним из важнейших направлений мониторинга состояния окружающей среды является оценка состояния атмосферного воздуха. Для этого в Липецке завершается установка восьми постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха, закупленных в 2021 году. Экологические посты сосредоточены в производственных районах города: на ул. Гастелло, ул. Ферросплавная, ул. Краснозаводская, ул. Спартака, ул. Зои Космодемьянской, в поселках Новая Жизнь и Тракторостроителей, Балашовском лесничестве. Это позволяет контролировать эмиссию в атмосферном воздухе жилых массивов, районов, прилегающих к территории предприятий. При этом акцент сделан на основной маркер загрязнения – концентрации сероводорода в атмосферном воздухе, превышения которых вызывают наибольшее количество обращений жителей города из-за специфического запаха.

«Совершенствование системы мониторинга окружающей среды – одна из ключевых задач нацпроекта «Экология», направленного на улучшение качества жизни населения и состояния природы. Мы объединяем усилия бизнеса, региональной и федеральной властей, чтобы решить поставленные задачи» , – отмечает Игорь Артамонов.