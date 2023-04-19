На комитете по экономике Липецкого облсовета Фонд капремонта Липецкой области отчитался о своей деятельности за два года.

В 2021 году капремонт проведён в 401 многоквартирном доме (МКД) 20-ти муниципальных образований. В 150 МКД меняли кровлю, в 192 – фасады и фундаменты, инженерные сети менялись в 431 случаях, установили 138 новых лифтов. Стоимость работ и услуг составила 1,9 млрд рублей.

В 2022 году капремонт охватил 215 МКД из 17-ти муниципальных образований. В 63 МКД отремонтированы крыши, в 110 – фасады и фундамент, заменены 152 лифта, в 162 случаях – инженерные сети. Стоимость работ и услуг составила 1,6 млрд рублей.

Одна из главных сложностей работы ФКР – несвоевременная оплата взносов собственниками жилья или полный отказ от них.

По словам и. о. гендиректора ФКР Липецкой области Романа Сапрыкина, с гражданами ведётся информационно-просветительская работа, направляются исковые требования в суд.

Однако из-за истечения сроков исковой давности ежегодно ФКР лишается возможности взыскания около 5 млн рублей. Об этом депутатам рассказала председатель Контрольно-счетной палаты Липецкой области Лариса Хожайнова. Она озвучила результаты проверки ФКР региона в 1 квартале этого года.

Также Лариса Хожайнова обратила внимание на проблему с недобросовестными подрядчиками. Так, курская компания «Рубин» в 2022 году получила 47 млн рублей в качестве авансового платежа, но обязательства по ремонту 6 МКД не исполнила.

В настоящее время в отношении ООО «Рубин» ведётся судебное разбирательство, сообщил Роман Сапрыкин. Наложены штрафные санкции в размере 15 млн рублей.

По мнению экспертов, есть и другие недоработки. Своевременно не исключаются из областной программы капремонта дома, признанные аварийными. Муниципалитеты нарушают сроки подачи сведений в ФКР и не всегда предоставляют документы и фото, подтверждающие необходимость ремонта. В результате некоторые дома включаются в программу необоснованно.

Есть и положительные стороны. Контрольно-счётная палата провела опрос жителей. Большинство качеством проведённого капремонта довольны. Выявленные недостатки рабочие своевременно устраняют.

– Сегодня на комитете отмечена низкая исполнительская дисциплина со стороны ФКР в части собираемости взносов и работы с подрядчиками. В тоже время поступают жалобы от жителей на несвоевременный капремонт в их домах. Вопросы рационального расходования средств данного фонда должны быть на особом контроле всех профильных служб, – отметила председатель комитета по экономике Ольга Митрохина.

Парламентарии рекомендовали областному управлению ЖКХ усилить контроль, а руководству ФКР – учесть рекомендации Контрольно-счётной палаты и внести коррективы в свою работу.