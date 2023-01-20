Липецкий Дом музыки приглашает липчан на «Концерт-Фантазию», который состоится 21 января. В программе – выступление лауреата всесоюзного и международных фестивалей Липецкого симфонического оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер – Константин Барков. За пультом – дирижер Валерий Тупиков. Солист – лауреат международных конкурсов Сергей Терехов (фортепиано). Доступна Пушкинская карта.

Прозвучат Симфония №94 («Сюрприз») Йозефа Гайдна, Фантазия на тему Гершвина для фортепиано и струнного оркестра Александра Розенблата, Джазовая сюита для фортепиано с оркестром Александра Цфасмана, Фантазия на тему песни «Журавленок» для фортепиано с оркестром Геннадия Ставонина. «Эта программа создана на контрасте, – рассказал Валерий Тупиков. – От классической музыки Гайдна – до джазовых композиций Гершвина, Цфасмана и нашего современника, воронежского композитора Ставонина. В этом и состоит основной сюрприз для слушателей».

«Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.