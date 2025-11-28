Концерт ко Дню матери прошел для родственниц участников СВО в правительстве Липецкой области

Мамы, бабушки, супруги, сестры участников СВО Липецкой области собрались сегодня в большом зале регионального правительства. В преддверие Дня матери для них провели праздничный концерт. С приветственным словом к собравшимся обратился первый вице-губернатор Александр Рябченко, который поблагодарил женщин за воспитание защитников и их поддержку на передовой.

Также были вручены благодарственные письма от руководителя Федерального Комитета семей воинов Отечества активисткам КСВО Липецкой области – Надежде Зенкиной из Чаплыгинского округа и Елене Поняевой из Краснинского.

«Решение встать на защиту Родины требует особого мужества, решимости и доблести. Все эти качества закладываются в детстве родителями и близкими. Конечно, для материнского сердца знать, что твой ребенок находится на фронте, – ни с чем не сравнимые переживания. Но это и осознание того, что сын вырос отважным, смелым, настоящим мужчиной и опорой, что им можно и нужно гордится», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.