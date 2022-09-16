Концерт творческих коллективов липецкого Дома музыки «Оживляя легенду» состоится 19 сентября в селе Долгоруково в честь земляка-композитора Сергея Василенко. В Центре культуры, досуга и народного творчества выступят Липецкий симфонический оркестр, камерный хор Дома музыки, камерный хор имени С.В. Рахманинова из Тамбова, солисты Липецкой государственной филармонии «Унион», Валерий Жаворонков (валторна, Москва).

В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения композитора, дирижера, педагога и просветителя, Сергея Никифоровича Василенко, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с липецким краем. В родовом имении Царёвка (ныне деревня Царёвка Долгоруковского района Липецкой области) он создал лучшие сочинения. Композитор любил возвращаться на малую родину после заграничных путешествий и гастрольных поездок.

В концертную программу вошли «Воздушный хоровод» из сюиты «Сын солнца», концерт для валторны с оркестром, «Сказание о граде Великом Китеже и о тихом озере Светояре». Дирижер программы – заслуженный артист России Владислав Булахов (Москва). Концерт организован в рамках проекта липецкого Дома музыки «Сергей Василенко. Оживляя легенду», созданного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Наш долг – сохранить историю и память о талантливых уроженцах липецкой земли для будущих поколений», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в Доме музыки, Сергей Василенко – художник огромного таланта, достойный представитель отечественного музыкального искусства XX века. Ему выпала непростая миссия стать хранителем традиций русской композиторской школы и одним из основоположников советской музыкальной культуры. «Его путь к вершинам творчества был не прост. Желания, поиски, сомнения – все это тревожило и не давало покоя. Получится ли создать в музыкальном искусстве что-либо новое и интересное? Талант, трудолюбие, преданность выбранному делу позволили добиться многого. Жизненный путь Сергея Никифоровича Василенко стал образцом служения музыке и людям. С 1992 года его имя носит Детская школа искусств в селе Долгоруково», – рассказала Надежда Крюкова, заведующая Долгоруковским краеведческим музеем Липецкой области.

«Русскую музыкальную культуру украшают имена композиторов Николая Рославца, Арама Хачатуряна, ученых-специалистов по инструментоведению Юрия Фортунатова, Дмитрия Рогаль- Левицкого, и все они являются учениками Сергея Василенко, – отметил Константин Зенкин, проректор Московской государственной консерватории по научной работе, доктор искусствоведения, профессор. – В консерватории он преподавал композицию, вел оркестровые классы и инструментовку. Имена его учеников значительны. Все они, как и он сам, уходят в историю. На памятной доске консерватории есть его имя. В юбилейный год композитора усилия Дома музыки, несомненно, привлекут внимание и дадут новую волну к возрождению имени Сергея Василенко».