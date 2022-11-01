Концерт Липецкого духового оркестра «Вместе с Россией» в честь Дня народного единства состоится в липецком Доме музыки 3 ноября.

В программе представлены патриотические произведения: «Сказание о Евпатии Коловрате» композитора Николая Родионова, «Навсегда великая страна» генерала, военного дирижера Валерия Халилова, блок песен «За отечество, за Веру» в аранжировке Александра Клименко, «Севастопольский вальс» Константина Листова, «Гляжу в озера синие» Леонида Афанасьева, будут исполнены любимые зрителями «Солдатушки, бравы ребятушки», «Яблочко» и другие концертные номера. За пультом – художественный руководитель и главный дирижер духового оркестра, заслуженный артист России Александр Калмыков. Режиссер – заслуженный работник культуры России Нина Заломова.

Также в концерте примут участие ансамбль народной песни «Зень» имени В. Владимировой, Липецкий камерный хор, компания современного танца «Данс лэнд клаб», образцовый ансамбль народной песни «Зарянка», творческие коллективы детских школ искусств №№ 1 и 6, солисты Евгений и Ольга Поляковы, Светлана Лунькова.

«День народного единства – относительно молодой праздник. Он отмечается с 2005 года. Но для нашего народа он имеет огромное значение, поскольку является напоминанием о том, что сила российского государства в сплоченности людей вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.