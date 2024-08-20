Концертный зал «Октябрь» передаётся липецкому театру танца «Казаки России» по поручению губернатора Липецкой области Игорь Артамонова.

«Они выступали на Поклонной горе, Красной площади и Олимпиаде в Сочи, танцевали в Государственном Кремлевском и Букингемском дворцах, объехали больше 30 стран и бессчётное количество городов и сёл России. Это гордость липецкой земли. Гордость всей страны – театр танца «Казаки России», у которого 34 года своего театра не было», – отметил глава региона в своём телеграм-канале.

«Казаки России» получили свой Дом», – прокомментировал событие основатель и художественный руководитель театра танца Леонид Милованов. По его словам, это новая веха в истории развития детской танцевальной студии. Сейчас в ней занимаются 300 ребят. Набрать больше, по словам Милованова, не получалось из-за малой вместимости основного репетиционного зала на Доватора, 12б в Липецке. Он, кстати, остаётся в распоряжении коллектива. Теперь в театре танца будут заниматься больше казачат.