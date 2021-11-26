Министерство культуры России приняло решение о выделении 480 млн рублей на реконструкцию городского дворца молодёжи «Октябрь» в Липецке. Финансирование будет получено в рамках нацпроекта «Культура». Бывший кинотеатр должен стать многофункциональным концертным залом.

Работы по реконструкции здания планируют начать в марте следующего года, после передачи объекта из муниципальной собственности в областную, сообщает региональное управление культуры и туризма. Заказчиком на выполнение работ по реконструкции «Октября» станет областное управление капитального строительства.

После получения средств будут объявлены торги на проведение работ и определена строительная компания, которая преобразит внешний и внутренний облик здания. Обновленный фасад здания будет выполнен в керамограните светло-серого и песочного тонов. Изменится и прилегающая территория – заменят ступени и выполнят озеленение. Сама надпись «Октябрь» будет располагаться около здания в виде инсталляции. В ходе работ планируется обновить внешний облик здания, увеличить зрительный зал, произвести перепланировку помещений и благоустроить прилегающую территорию.

Ожидается, что концертный зал откроется после реконструкции весной 2024 года. Помимо проведения различных массовых культурно-досуговых мероприятий в «Октябре» планируют организовывать семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы, стратегические сессии.

«Это большой и значимый для областного центра проект, который даст новый стимул нашей сфере культуры для развития и совершенствования. Несомненно, открытие современного концертного зала будет значимым событием для молодёжи. И конечно, этот объект должен стать ещё одним украшением Липецка», – считает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.