Сегодня на комитете облсовета по экономике парламентарии рассмотрели законопроект о заключении концессионного соглашения между Липецкой областью и ООО «СтройСельхозГарант» на строительство Экотехнопарка Липецкого района.

Это объект по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов.С инициативой его строительства выступило Правительство региона в связи с тем, что основной объект по размещению городского мусора полигон «Центролит» практически исчерпал свои ресурсы.

Экотехнопарк будет располагаться на расстоянии двух километров от деревни Круглое в Липецком районе, в которой живут 11 человек. Другой ближайший населенный пункт – село Никольское, где зарегистрированы 146 человек. Он будет обслуживать территорию Липецка и трёх районов – Липецкого, Задонского и Хлевенского. Строительство объекта позволит соблюсти новые требования федерального закона: все 100% отходов должны подлежать сортировке, 50% – утилизации, 15% сырья – вторичной переработке.

Полигон, мусоросортировочный комплекс и участок компостирования планируется возводить в несколько этапов. Первая карта объекта по захоронению отходов должна появиться до 30 ноября 2023 года, — отметила на комитете начальник управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина.

Указом Президента РФ для формирования и финансирования комплексной системы обращения с ТКО создана компания «Российский экологический оператор», которая финансирует строительство 25 подобных объектов в других регионах. Компания выделит заёмные средства в размере 2,6 млрд рублей. Липецкая область в течение 26 лет будет рассчитываться по обязательствам. Непосредственное строительство осуществит компания ООО «СтройСельхозГарант».

Парламентариев интересовало, почему регион снова прибегает к использованию заёмных средств. По словам Галины Рощупкиной, концессионное соглашение финансово более выгодно. Оно позволяет использовать не прямые ассигнования бюджета, а растянуть затраты во времени. К тому же, объект целиком остаётся в собственности Липецкой области. Концессионер будет являться лишь арендатором.

Тем не менее, как заметили депутаты, ООО «СтройСельхозГарант» будет извлекать из объекта прибыль. Парламентарий Максим Толстопятов спросил, не приведёт ли это к росту тарифов на вывоз мусора для населения.

– При разработке финансовой модели было обязательное условие не допустить превышения роста тарифа. Он возможен только в рамках ежегодной индексации, установленной постановлением Правительства РФ, – заверил начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области Михаил Боев.

Депутат Александр Ушаков поинтересовался, располагает ли ООО «СтройСельхозГарант» средствами и возможностями исполнить обязательство в полном объёме.

Представители ППК «Российский экологический оператор» уже провели ряд встреч с концессионером. Они официально подтвердили, что юридическое лицо в состоянии получить займ, поскольку большая часть денежных средств, которую привлекает концессионер, – заёмная.

Депутат Валентина Хромовская попросила назвать конкретные сроки закрытия прежнего полигона «Центролит», которым недовольны жители Села Косырёвка.

– Критический срок вывода из эксплуатации «Центролита» – 2023 год. Конкретная дата будет формироваться юридическим лицом. По имеющейся информации, это будет апрель 2023 года, – ответила Галина Рощупкина.

Большинством голосов проект закона был поддержан профильным комитетом. Окончательное решение по нему будет принято на ближайшей сессии 2 февраля.