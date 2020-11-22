Кооператив из Добринки получил субсидию и прекратил работать. Придется вернуть деньги

В рамках реализации одной из госпрограмм, направленных на развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области, региональное управление потребительского рынка и ценовой политики в 2019 году из средств областного бюджета предоставило субсидию сельскохозяйственному кооперативу «Сельский дворик» на возмещение затрат, связанных с модернизацией (включая покупку оборудования, складской техники) сельскохозяйственного кооперативного рынка. Размер субсидии составил 422 860,20 рублей.

В связи с прекращением деятельности сельскохозяйственного кооперативного рынка СССПК «Сельский дворик» с 1 ноября 2020 года управление начало процедуру возврата выданных субсидий. В силу ст. 12 Закона о бюджете, в связи с невыполнением обязательства по функционированию сельскохозяйственного кооперативного рынка, под управлением сельскохозяйственного потребительского кооператива, не менее 5 лет с момента получения субсидии, СССПК «Сельский дворик» обязан возвратить полученные субсидии в областной бюджет.

В случае отказа от добровольного возврата денежных средств и уплаты пени в установленный срок будет обеспечено их принудительное взыскание и перечисление в доход областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.