Кооператив из Паршиновки сделал ставку на овощеводство и не прогадал. Там культивируют лук и морковь

Сельскохозяйственный кооператив «Агроном» из села Паршиновка за пять лет своего существования прочно занял свою нишу на продовольственном рынке. Лук и морковь, культивируемые на местных черноземах, стали его визитной карточкой.

— Мы решили сделать овощеводство основным направлением производства, — говорит заместитель председателя кооператива «Агроном» Сергей Стрельников, — и наша уверенность в том, что это перспективно, крепнет год от года. Учимся на ошибках, без этого никуда, набираемся опыта. Скажу сразу: лук и морковь оказались не такими простыми в посеве и уходе, как этого хотелось. Одно дело — ухаживать за ними на приусадебном участке, совсем другое — промышленные объемы. Технологии более современные. Чего стоит факт весенней посадки лука не головками, как все привыкли делать, а специальными семенами размером с просяное зернышко.

Элитные семена раннеспелого гибридного сорта «спирит» в нынешнем году посеяли в «Агрономе». Этот сорт не подвержен болезням, предназначен для использования в свежем виде, переработки и продолжительного хранения. Имеет отменные вкусовые качества и привлекательный товарный вид. Морковный гибрид «Канберра» весьма пригоден для длительного хранения.

— Без технической поддержки в выращивании лука и моркови не обойтись, — пояснил С. Стрельников, — и мы приобрели необходимое оборудование. Значительная часть средств, потраченная на покупку машин и механизмов, вернулась в виде субсидий от государства. Итальянская сеялка точного высева «Калибра» и грядообразователь: без этих машин было невозможно возделывать овощи на больших площадях.

Передвижная оросительная система стала еще одним значимым приобретением «Агронома». При помощи этого агрегата сельхозугодия не могут орошаться живительной влагой. Но — парадокс. Нынешним засушливым летом принудительный полив овощных плантаций не принес кооператорам ощутимую пользу. Морковные корнеплоды вроде бы и росли, но в итоге к моменту уборки их товарный вид немного отставал от эталонного. Аномально прогретая почва сделала каждый корнеплод мягче, чем обычно. Последующее длительное хранение моркови в условиях низких температур, близких к нулю, и повышенной влажности, могло бы дать этому овощу вторую жизнь. Да и лук получился мельче, чем обычно.

— Поэтому, — сокрушается Сергей Стрельников, — пришлось отдавать весь товар мелким оптом по бросовой цене. Конечно, в минус не ушли, но дополнительная прибыль нам бы не помешала.

Как только овощная продукция была убрана, её сортировали и фасовали в сетки, на время укладывая в одном из складских помещений. На базу «Агронома» с начала осени нескончаемой вереницей ехали люди закупать витамины на зиму. Почти пять тонн репчатого лука и моркови кооператоры в виде безвозмездной помощи доставили в детские сады и школы Добринского района. Такой жест доброй воли уже стал традиционным. На момент визита корреспондента «ДВ» последняя партия лука ожидала своего покупателя. Морковь раскупили намного раньше.

Перед кооператорами встал вопрос собственного небольшого хранилища, где все овощи могли бы дожидаться своего покупателя, не теряя при этом качества. В перспективных планах развития «Агронома» этот вопрос значится. Так же, как и расширение «овощного ассортимента». Определенный риск при возделывании той же столовой свеклы или белокочанной капусты присутствует. Как они отзовутся на массовый посев, будет ли рыночный спрос на эти культуры? Но это — вопросы будущего. А пока в «Агрономе» готовятся к весне-2021, надеясь на хороший год…