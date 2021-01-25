В Арбитражный суд Липецкой области обратилось управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям с заявлением о привлечении снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива «Ломовской» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»).

В ноябре 2020 года в ходе проведения внеплановой проверки СССПК «Ломовской» из Чаплыгинского района были выявлены следующие нарушения:

в помещении для разделки и обвалки туш отсутствуют приборы для измерения температуры;

в убойном цехе открыты окна, защита от проникновения насекомых отсутствует;

на стенах в производственных помещениях убойного пункта имеются выбоины, сколы плитки;

в холодильных камерах для хранения пищевой продукции на стенах и холодильных установках следы ржавчины и отслаивания покрытия;

на полу в помещении убойного цеха на полу обнаружены следы крови, ржавчины, на стенах – паутина, грязь.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение о привлечении СССПК «Ломовской» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей, говорится в сообщении пресс-службы арбитражного суда Липецкой области.