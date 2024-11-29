Межрегиональный кооперационный форум-2024, организатором которого выступил центр «Мой бизнес» совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой, собрал в Липецке больше 150 представителей крупных промышленных компаний, малого и среднего бизнеса ЦФО. Обменяться опытом приехали предприниматели из Воронежской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Орловской, Калужской, Ярославской и Московской областей. Участники обсуждали развитие кооперационных связей, меры государственной поддержки, помощь в поиске отечественных поставщиков, содействие в обмене компетенциями между предприятиями.

Сегодня поддержка отечественных производителей – одна из приоритетных задач Минэкономразвития РФ. Центр «Мой бизнес» Липецкой области помогает компаниям переориентировать свою деятельность на выпуск импортозамещаемой продукции и наладить связи между потребителями и производителями. Постепенно липецкие предприятия наполняют освободившуюся нишу в сфере производства необходимых комплектующих и запчастей и других конкурентоспособных товаров. «Кооперация между компаниями Липецкой области и других регионов позволяет выстроить технологические цепочки для развития важнейших отраслей экономики и жизнеобеспечения», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На полях форума развернулись дискуссии о современных технологиях и автоматизации производства. Отдельно говорили о необходимости развития инжиниринговых компаний. Были представлены презентации компаний-участников, организована площадка для биржи деловых контактов, где представители производственных предприятий могли наладить взаимовыгодное сотрудничество с потенциальными партнёрами. Форум завершился деловой экскурсией по «Технопарку-Липецк», где гости смогли увидеть инновации в действии.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.