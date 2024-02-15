Видеоконференция «Развитие кооперации в сфере станкостроения между Республикой Беларусь и Липецкой областью» состоялась в центре «Мой бизнес». Она стала результатом исполнения намерений, обозначенных в ноябре прошлого года во время проведения Дней Беларуси в Липецкой области. В частности, тогда зонами роста сотрудничества были названы развитие станкостроения и промышленной кооперации.

В видеоконференции приняли участие представители отраслевых органов власти, руководители ведущих станкостроительных и инструментальных предприятий Республики Беларусь и Липецкой области. Обсуждалось развитие взаимодействия в вопросах поставок станков и комплектующих.

Открывая конференцию, заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов подчеркнул, что сейчас в регионе наблюдается динамичный рост промышленного производства по самым разным направлениям. «Сегодня стоит задача – в условиях импортозамещения обеспечить липецкие предприятия полным спектром необходимого оборудования. В свою очередь липчане могут поставлять комплектующие для белорусских производителей станочного оборудования», – сказал Сергей Курбатов.

«Липецкая область – для нас является одним из стратегических партнеров во многих отраслях. Это регион, который является лидером по созданию благоприятных условий для развития бизнеса. Хотелось бы рассмотреть не только вопросы развития промышленной кооперации, но и возможности создания белорусских станкоинструментальных предприятий на территории Липецкой области для обеспечения технологического суверенитета обеих стран», – отметил в приветственном слове заместитель министра промышленности Республики Беларусь Александр Ефимов.

Конференцию продолжили презентации ведущих станкостроительных и инструментальных предприятий Республики Беларусь и Липецкой области. Основными темами выступлений стали импортозамещение в сфере разработки и производства станков, а также аналогов узлов и деталей к уже имеющимся в эксплуатации агрегатам, перспективы создания промышленного кластера станкостроения.

О потенциале сотрудничества с предприятиями малого и среднего бизнеса рассказал начальник Регионального центра инжиниринга и кластерного развития Александр Шацких. В регионе 980 субъектов МСП заняты в сфере обрабатывающей промышленности, из них 188 предприятий – в металлообработке, около 20 производят станки и оборудование. Директор Фонда развития промышленности Липецкой области Владимир Дубинин представил белорусским коллегам меры поддержки промышленных предприятий в регионе.

«Сегодня Липецкая область и Республика Беларусь наметили перспективы развития сотрудничества в сфере станкостроения, обеспечения липецких предприятий станками и инструментом белорусского производства и кооперации в части поставок из нашего региона комплектующих и материалов для белорусских производителей станочного оборудования. Надеемся, что все договоренности воплотятся в конкретные проекты», – подвел итоги конференции директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.