Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» Александр Коган посетил Липецкую область. Основное внимание было уделено реализации в регионе федеральных проектов «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология».

В ходе посещения территории двух рекультивированных свалок – Венеры в Липецке и Елецкой свалки – Александр Коган оценил грамотный подход липецких экологов. «Если содержать площадку по всем правилам и проводить природоохранные мероприятия во время эксплуатации, как это делают в Липецкой области, то и рекультивация в итоге выходит намного дешевле. При нарушении технологии расходы возрастают в десятки раз. Мы это видим на примере рекультивации полигонов в других регионах», – отметил Александр Коган.

За четыре года в Липецкой области в общей сложности ликвидированы пять крупных свалок. Сейчас на их месте создана зеленая зона, на которой растут деревья и кустарники. Общая площадь рекультивированных земель составила больше 60 гектаров. Стоимость работ – свыше 300 млн рублей, в том числе 214 млн рублей – из федерального бюджета. Федеральный проект «Чистая страна» завершен досрочно.

Также в этот день в региональном правительстве Александр Коган принял участие в совещании с региональными операторами, экологами, представителями органов власти и контролирующих ведомств. Одним из главных вопросов обсуждения стало содержание контейнерных площадок. «В Госдуме готовится законопроект по урегулированию этого вопроса. Нужно определить ответственных за содержание и обслуживание контейнерных площадок, финансирование этой работы и тарификацию», – пояснил Александр Коган.

У Липецкой области есть положительный опыт в сфере обращения с отходами. Так, за последние несколько лет сформировалась практика помощи муниципалитетам в части финансирования закупки контейнеров для сбора ТКО. В этом году приобретено 1166 контейнеров на 15 млн рублей.

«Экологии в нашей стране с каждым годом уделяет все более пристальное внимание. Липецкая область старается своевременно выходить на указанный уровень экологических показателей. И в большинстве случаев справляется с этим досрочно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.