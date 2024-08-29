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Жаркие дни конца августа обозначили перед добринскими селянами три основных направления работы: уборка сахарной свеклы, обмолот сои и заготовка силоса.

Как сообщили в районном отделе сельского хозяйства, на 29-е августа сладкие корнеплоды выкопаны на площади 1000 гектаров из запланированных 24250. Средняя урожайность сахарной свеклы составляет 330 центнеров с гектара. Накопано 33000 тонн корней. В минувшую пятницу заработал Добринский сахарный завод, с поточной линии которого вышли первые тонны сахара-2024.

Соя обмолочена на 6000 га из 18400. Средняя урожайность этой культуры – 16 центнеров на круг. Общий намолот бобов достиг отметки в 9600 тонн.

Силос для общественного стада заготавливают в ООО «Добрыня» и КХ «Чара». На сегодняшний день селяне заложили на хранение 5000 тонн ценного питательного корма. Кормозаготовка продолжается.

«Агропромышленный комплекс занимает ведущее место в экономике региона. Успехи в этой отрасли за последние годы неоспоримы. Положительная динамика связана в том числе с модернизацией технической составляющей и подготовкой профессиональных кадров», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.