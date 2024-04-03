В этом году в России заработала программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она поможет накопить деньги, которыми можно воспользоваться в будущем, например, после выхода на пенсию. Главная особенность программы в том, что её участники получат от государства прибавку к своим накоплениям.

Как откладывать деньги с помощью ПДС и на какой доход можно рассчитывать, разбираемся с управляющим липецким отделением Банка России Дмитрием Чебряковым.

— Дмитрий Анатольевич, в чём суть программы долгосрочных сбережений?

— Человек заключает договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом и начинает отчислять туда взносы. Государство тоже пополняет эти счета. Через 15 лет с момента заключения договора или с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин можно будет получать ежемесячные выплаты от фонда. Ещё один бонус — право на налоговый вычет: можно будет вернуть до 52 тысяч рублей уплаченного за год подоходного налога.

Если вы официально работали с 2002 по 2014 год, то у вас есть пенсионные накопления. Это часть будущей государственной пенсии, которая находится на вашем личном пенсионном счёте в Социальном фонде России или в негосударственном пенсионном фонде. Её тоже разрешается перевести в программу долгосрочных сбережений.

Как работает программа

— Как негосударственный пенсионный фонд будет распоряжаться деньгами в рамках этой программы?

— Чтобы уберечь ваши деньги от инфляции и приумножить их, фонд будет инвестировать средства в государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции, недвижимость и другие активы. При этом в высокорискованные инструменты нельзя вкладывать больше 10 процентов от суммы, находящейся на счёте.

Важно отметить, что все взно¬сы в программе долгосрочных сбережений, а также инвестиционный доход по ним застрахованы государством на сумму до 2 миллионов 800 тысяч рублей.

— Вы упомянули о том, что государство будет пополнять счета людей. О каких суммах речь?

— Планируется, что максимальный размер доплаты одному человеку составит 36 тысяч рублей в год. Точный размер государственного софинансирования будет зависеть от суммы взносов на счёт и от ежемесячного дохода. Например, если он не превышает 80 тысяч рублей в месяц, то государство будет доплачивать по рублю на каждый вложенный рубль. Выходит, что для получения максимальной доплаты в 36 тысяч рублей нужно инвестировать в программу 3 тысячи рублей в месяц собственных средств.

При доходе от 80 до 150 тысяч рублей доплата составит 1 рубль за 2 инвестированных рубля. А при ежемесячном доходе выше 150 тысяч рублей — по рублю за каждые 4 вложенных рубля.

Государство будет софинансировать вложения в ПДС в течение трёх лет с момента первого взноса в программу.

Проверьте свои пенсионные

— Как человеку перевести свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений?

— Для начала нужно узнать, есть ли у вас пенсионные накопления и где они хранятся. Сделать это можно в Личном кабинете на портале «Госуслуги», на сайте или в отделении Социального фонда России.

Если накопления хранятся в негосударственном пенсионном фонде, который вы выбрали для долгосрочных сбережений, достаточно просто подать заявление о переводе денег с вашего пенсионного счёта в ПДС.

Если же ваши пенсионные накопления находятся в другом негосударственном пенсионном фонде или в Социальном фонде России, то сначала придётся перевести их в фонд, с которым вы заключили договор долгосрочных сбережений. А потом уже направить накопления на счёт ПДС.

Важно знать: после перевода пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений их нельзя будет вернуть обратно на обычный пенсионный счёт в негосударственном пенсионном фонде или Социальном фонде России. А если понадобится снять деньги с ПДС раньше срока, то пенсионные накопления получить не удастся — они останутся на вашем счёте в программе.

Что будет с деньгами

— Какие выплаты по ПДС в итоге можно получить?

— Всё зависит от того, сколько денег накопится на вашем счёте и в течение какого времени вы планируете получать выплаты. Можно выбрать определённый срок — ожидается, что он будет не меньше 10 лет. Или остановиться на пожизненных выплатах — тогда для расчёта ежемесячной суммы фонд будет использовать показатель ожидаемой продолжительности жизни. Этот срок каждый фонд считает самостоятельно именно для своих клиентов.

Если окажется, что ежемесячная пожизненная выплата будет ниже 10 процентов официального прожиточного минимума пенсионера, то всю сумму вы получите разом. Фонд вправе предложить и другие условия единовременной выплаты.

— Что будет со сбережениями в случае смерти участника программы?

— Если человек ещё только делал взносы, все деньги со счёта в ПДС перейдут его правопреемнику, которого можно указать в договоре. Им может быть кто угодно, не только родственники.

Если правопреемники не прописаны, сбережения перейдут членам семьи. В первую очередь мужу или жене, детям и родителям. Если таких близких нет, сбережения достанутся наследникам второй очереди — в неё попадают братья, сёстры, бабушки, дедушки и внуки.

Если участник программы уже начал получать деньги от фонда, то важен срок выплат, который он выбрал. Если это определённое количество лет, вся оставшаяся сумма на счёте передаётся правопреемникам. В случае пожизненных платежей сбережения не наследуются.

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