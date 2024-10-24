На полях муниципалитета завершены все уборочные работы, кроме копки сахарной свеклы. Темп «сладкой страды» достиг своего максимума. За минувшую неделю наши земледельцы увеличили количество убранных гектаров на 4000. «Сладкая страда» вышла на финишную прямую.

Как сообщили в районном отделе сельского хозяйства, на 22-е октября сладкие корнеплоды выкопаны на площади 19000 га из запланированных 24250. Средняя урожайность сахарной свеклы составила по району 350 центнеров на круг. На сегодня селяне накопали 665 тысяч тонн сладких корней.

Завершена уборка кукурузы на зерно. Всего обмолочено 7608 гектаров. В закрома засыпано 31953 тонны зерна, богатого белком и каротином.