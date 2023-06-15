Еще два соглашения между правительством Липецкой области и производителями домашних кормов для домашних животных и рыб подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума. «Из России ушли многие производители импортных кормов, сократились поставки из-за рубежа. А спрос на качественное питание для домашних питомцев у их владельцев стабильно растет. На новых предприятиях не только создадут рабочие места для жителей области, но и помогут развивать сельское хозяйство, ведь продукцию для производства кормов планируют закупать у местных фермеров», – отметил Игорь Артамонов.

Соглашение с ООО «РашнПетФуд» предусматривает открытие завода на елецком участке особой экономической зоны «Липецк». Подписи под документом поставили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «РашнПетФуд» Екатерина Леонова. Завод построят на площади в 6 тыс. квадратных метров. Компания планирует инвестировать в него 2 млрд рублей.

Предприятие откроется к 2025 году, будет создано более 100 рабочих мест. ООО «РашнПетФуд» входит в Ассоциацию предпринимателей зообизнеса «Триол». Она включает предприятия с широкой сетью представительств по всей России, представляет комплекс логистических услуг, эффективно сотрудничает с ведущими европейскими и азиатскими производителями и активно работает над внедрением на российский рынок новой конкурентоспособной продукции.

Также в Елецком районе завод по производству кормов для домашних животных и аквакультуры построит компания «Биотех». Открытие предприятия площадью 1800 квадратных метров на участке 2 гектара планируется к концу 2023 года. Здесь будут производить до 20 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций в проект составит 500 млн рублей. На предприятии создадут 25 рабочих мест. В рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о строительстве завода подписали заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов и директор, соучредитель компании «Биотех» Александр Чил-Акопов.

Поставщиками сырья для производства кормов станут фермерские хозяйства Липецкой области, находящиеся в радиусе 50 километров от будущего предприятия. Здесь будет осуществляться полный цикл разработки продукции – от создания рецепта до отгрузки. Среди ингредиентов – свежее мясо, овощи, фрукты, зерновые, жидкие и твердые жиры. Продукция будет выпускаться различного класса: эконом, премиум и холистик.