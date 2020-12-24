Рост числа заболевших коронавирусом наблюдается в Липецкой области. Об этом сегодня говорилось на заседании оперативного штаба, которое провел глава региона Игорь Артамонов. Прирост заболевших на этой неделе составил 1,1 %, сообщил главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев. Причинами роста заболеваемости все еще остаются несоблюдение мер социального дистанцирования и санитарных требований.

Необходимо усилить меры контроля за бизнесом и населением, отметил Владимир Бондарев. Также во время Рождественских богослужений, которые пройдут во всех храмах Липецкой области в ночь с 6 на 7 января, санитарные меры должны строго соблюдаться.

«Мы беспокоимся о здоровье пожилых людей, которые пойдут в храмы на Рождество. Попросим митрополита провести разъяснительную работу со священниками и прихожанами и рассказать о важности мер безопасности. Также организуем волонтеров, чтобы они выдавали маски у входов в храмы», – сказал Игорь Артамонов.

В ходе заседания говорилось о готовности региона к приросту заболевших во время новогодних каникул. Средняя заполняемость инфекционных госпиталей в Липецкой области за последнюю неделю составила 80%. В шести медицинских организациях развернуто 2300 коек (в том числе 241 койка с ИВЛ) в инфекционных госпиталях для лечения новой коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний. С 28 декабря планируется увеличить коечный фонд инфекционных госпиталей еще на 100 коек за счет отделения в санатории «Липецккурорт».

Для обслуживания поликлиник привлечено дополнительно 208 единиц автотранспорта.На сегодняшний день выдано уже 11832 рецепта на бесплатные препараты на сумму 7,698 млн рублей. В дополнение к ранее заключенным контрактам на поставку лекарств для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, заключены и оплачены еще контракты на сумму 23,6 млн рублей. Открыта новая лаборатория ПЦР-дагностики на базе ГУЗ «Елецкая городская больница № 2», таким образом, теперь на территории региона работают 10 лабораторий.