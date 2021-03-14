Сегодня православные отмечают Прощеное воскресенье. Верующие в этот день вспоминают свои прегрешения, обиды и просят друг у друга прощения, чтобы с чистым сердцем встретить наступающий пост.

По народной традиции в этот день еще и провожают зиму. Кульминацией такого карнавала становится сжигание чучела.

Вчера мы рассказывали, как в археологическом парке “Аргамач” Елецкого района Липецкой области запланировали сжечь чучело коронавируса.

К их оригинальному подходу мы уже привыкли, несколько лет подряд там сжигали чучело предводителя белых ходоков из сериала “Игра престолов”.

Сегодня Gorod48 рассказал, что с похожей идеей выступили в Тербунском районе. Там нарядили чучело зимы с табличкой «COVID-19». И его тоже сожгут.