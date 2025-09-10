Корпоративный демографический стандарт, наставничество и вакцинацию обсудили на заседании трехсторонней комиссии

Поддержку семейных работников, а также вакцинацию и наставничество обсудили участники заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: представители власти, работодателей области и профсоюзов.

Система выплат и льгот работникам при рождении ребенка; участие в жилищных программах для сотрудников с детьми; психологическая, медицинская поддержка и другие мероприятия, направленные на повышение рождаемости и укрепление семейных ценностей – всё это предусматривает национальный Корпоративный демографический стандарт. Он вступил в силу совсем недавно, в июле этого года.



– Присоединение к корпоративному демографическому стандарту позволит компаниям укрепить репутацию работодателя, заботящегося о здоровье и благополучии каждого сотрудника, а также сделать рабочие места комфортнее и эффективнее, – отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Вопросы, касающиеся профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничных пневмоний на предприятиях Липецкой – одни из самых актуальных в начале осени. Чтобы не допустить роста заболеваемости, нужно привить против гриппа не менее 60% жителей области, в том числе не менее 75% – в группах риска и организованных коллективах. Для иммунизации будут применяться вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о развитии наставничества в сфере труда. 1 марта 2025 года вступила в силу новая статья Трудового кодекса России – 351.8 «Особенности регулирования труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда». В связи с введением этой статьи в организациях вносятся изменения в коллективные договоры, локальные нормативные акты, трудовые договоры, регламентирующие наставничество.