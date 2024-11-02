Региональный волонтёрский корпус для помощи ветеранам Великой Отечественной войны будет создан в Липецкой области к 80-летию Победы. Решение принято на заседании областного совета, который провел губернатор региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области живут 3550 ветеранов, блокадников, узников концлагерей, тружеников тыла и вдов погибших бойцов, из 55 — непосредственные участники боевых действий. «Наш долг — окружить их вниманием и заботой, и мы делаем всё возможное, чтобы каждый из них чувствовал нашу благодарность», — подчеркнул руководитель области.

Региональный корпус будет не только помогать ветеранам. Добровольцы приведут в порядок захоронения павших героев и примут участие в патриотических акциях: «Георгиевской ленте» и других памятных событиях.

В дни празднования юбилея Победы в регионе пройдёт масштабное торжественное мероприятие в формате исторических зарисовок. За основу организаторы возьмут события Елецкой операции, подвиги липчан на фронтах Великой Отечественной войны и период оккупации территорий,ныне входящих в состав Липецкой области.

«Наша задача — сохранить память о каждом герое, о каждом сражении. Мы должны сделать всё, чтобы передать эту историю будущим поколениям и чтобы никто не смог её переписать», — отметил Игорь Артамонов.