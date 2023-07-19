Новые арт-объекты появились в Липецке к его 320-летию. Участники творческого объединения «Закрытый клуб художников» расписали 44 коммуникационных шкафа компании Ростелеком. Ещё четыре преобразили авторы из команды «Лавка».

Авторам предложили поразмышлять, какие ассоциации вызывает у них город. В итоге на шкафах появились граффити с самолётами, металлургами, липами, воздушными шарами, мороженым, минеральной водой и космонавтами. Так, например, сразу несколько работ художники объединили в серию «Дорога в космос лежит через Липецк».

«Областной центр имеет большую и интересную историю. Приятно видеть, что это вдохновляет творческих людей на создание интересных арт-объектов, которые будут украшать город и радовать жителей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Творческий проект реализуется уже не первый год. В 2022 году художники расписали 36 шкафов в Липецке. Узнать адреса, где расположены арт-объекты, можно на карте по ссылке.