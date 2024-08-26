Космическая детская площадка вскоре появится в Лебедяни. В городе на новой набережной Борцова установят макеты планет и космический корабль, соединив конструкции канатной дорогой.

Рядом будет спортивная зона с теннисным столом, площадкой для стритбола, тренажерами и хоккейной коробкой, рассказали в правительстве Липецкой области. Ну и, конечно же, площадка будет зелёной – вокруг высадят деревья, кустарники и цветы. А ещё… под ногами маленьких лебедянцев уложат необычную плитку.

– Плитка будет в форме сот серых и желтых оттенков. Эскиз разрабатывался специально для Лебедяни. Такой больше нет нигде в области. Её сделали в память о Николае Борцове – он увлекался пчеловодством, – уточнили в региональном правительстве.

«Тема преображения городской среды, создания уютных общественных территорий, их обновления очень близка и важна нашим гражданам», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.