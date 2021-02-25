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Космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал фото Липецка с МКС

2 часа назад
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Космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который в настоящий момент находится на МКС, на своих страницах в соцсетях поделился снимками российских городов, сделанными с космической станции.

“В январе мы с вами совершили путешествие по новогодней России, и тогда я получил довольно много комментариев и отзывов. К сожалению, многие города, которые вы мне писали, мне не удалось сфотографировать. Сегодня постараюсь исправить это”, – написал космонавт.

В его очередную подборку вошли 10 городов из разных точек страны: Владикавказ, Пятигорск, Ессентуки, Пенза, Сызрань, Липецк, Магнитогорск, Брянск, Тула и Мичуринск.

Владикавказ.
Пятигорск.
Ессентуки.
Пенза.
Сызрань.
Липецк.
Магнитогорск.
Брянск.
Тула.
Мичуринск.

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