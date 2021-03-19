В регионе

Котлован в Становом источает зловоние

57 секунд назад
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Глава Становлянского района Сергей Никитин в своем Инстаграм рассказал о возмутительной ситуации, которая произошла на улице Молодёжной райцентра.

“На территории бывшей ДПМК вырыли катлован и начали сливать туда отходы неизвестного происхождения. Жители почувствовали неприятный запах и пожаловались мне, – поделился Сергей Никитин. – Мы направили запросы в прокуратуру, отделение полиции, природоохранную прокуратуру, управление экологии и природных ресурсов Липецкой области”.

По словам руководителя муниципалитета, сейчас проводится проверка с привлечением специалистов.

“Как только будут установлены все обстоятельства, виновные будут наказаны. Ситуация находится под моим личным контролем”, – заверил глава райна.

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