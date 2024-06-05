: Татьяна Годлевская из Средней Матрёнки — пока единственная в нашем районе, получившая в этом году соцконтракт на разведение коз.

Татьяне ГОДЛЕВСКОЙ из Средней Матрёнки выделили деньги на разведение коз. Как ни странно, в нашей сельской местности это новое направление.

ИЗ КАНАДЫ — В СРЕДНЮЮ МАТРЁНКУ

Это сейчас она с недавней поры — наша землячка, а приехала сюда в декабре минувшего года из Канады, города Торонто, где прожила 11 лет вместе с детьми. Мама вернулась: не могла больше на чужбине находиться, а сын и дочь, уже устроившиеся там на работу, пока остались. Дочка трудится воспитателем, сын — моряк.

— Мне в Канаде ничуть не понравилось, признаётся Татьяна Александровна. — Это издалека всё выглядит чудесно, как в той песне: «С другого берега ты выглядишь — окей…», но когда сама коснёшься — совершенно не так. Не было возможности осуществить свои желания. Там нельзя в пригородной зоне для себя, как говорится для души и дела, разводить ни птиц, ни тем более животных. Или жить надо в городе, или заниматься сельским хозяйством, причём так, чтоб твоя ферма приносила большую прибыль…

Мечтала ж Татьяна заняться животноводством, одним словом, чтоб во дворе и мекало, и хрюкало, и кукарекало…. С самого рождения и до отъезда в Канаду прожившая в Киргизии, она, горожанка, повзрослев, снимала неподалёку от своего города в селе дом и там разводила скотину. Ей это дело очень нравилось. Вспоминает, как только впервые попала в детстве в деревню, потом долго сожалела о том, что родилась в городе, родителям об этом же говорила. В Киргизию когда-то по распределению работать инженерами на военный завод были направлены её бабушка с дедушкой. Династия росла. Вот и у Татьяны специальность такая же, как у предков, — инженер, потом ещё на медсестру выучилась.

ТУТ ЖИВУТ, КАК В ГОРОДЕ

— Почему при таких масштабах страны выбрали именно Среднюю Матрёнку? — спрашиваю у неё.

— Родители переехали уже к тому моменту в Липецкую область. И я стала искать дом в этих же краях. Увидела один на Авито — очень понравился, но точной геолокации в объявлении не было указано. Приехали сюда, в сельсовет. Глава Нина Александровна Гущина провезла нас по поселению и стала показывать жильё. Каково же было моё удивление, что самым первым как раз оказался тот самый дом с Авито. Просто чудо! Мы дальше и не поехали. В него заходи — и живи.

Т.А. Годлевская отметила, что понравился им при въезде и Добринский район в целом, и Средняя Матрёнка. Они по дороге с родителями уже для себя отмечали: у домов гуляют куры, гуси, козочки, значит, живо село!

— Здесь люди, как в городе живут, в то же время — на природе. Вдоль улицы — асфальт, перед нашим домом — огромный луг. Это раздолье для птицы и животных. За домами — речка. Тут есть и кукушки, и лягушки — просто рай для ушей. В самом доме — все удобства, газовое отопление. Большой огороженный двор сзади, что очень важно для меня: не надо пристраивать для моих птиц и животных.

КУРЫ, ГУСИ И ХРЮШКИ

— Татьяна — очень трудолюбивый человек, — отзывается о новой жительнице села Нина Александровна Гущина. — Она не стала долго приглядываться, а сразу же занялась хозяйством. Сначала двух свиноматок приобрела, ещё через полмесяца — двух козочек. Я очень рада, что такие люди-работяги к нам приезжают.

Татьяна Александровна не побоялась рано весной приобрести гусят, спасала их от холодов, и вот уже какими серьёзными стали охранники дома.

И, действительно, как только к дому Годлевской мы подъехали, нас встретила ватага больших гусей (гусятами их уже не назовёшь). Оказывается, это ещё ранней весной хозяйка купила пушистых комочков и все холода их спасала в доме и на веранде.

Я сразу и не поняла, кто маленький, чёрненький, как смола, и кругленький, как бочонок, пронёсся мимо моих ног во дворе, причём молчком. Испугал паразит! Оказалось, что поросёнок. И таких с десяток бочонков. Это «ребятишки» свиноматки.

Этих весёлых ребяток вьетнамской вислобрюхой породы не сразу и приметишь в темноте. Да ещё, как молнии, мимо проносятся.

— Завела вьетнамскую вислобрюхую породу, мясо у них считается мраморным, сало — с прослойками, мягкое, тающее во рту. Они травоядные и, как мои гуси и козочки, пасутся на лугу; дружелюбные, хорошо уживаются с другими животными, к себе подпускают.

Уж про коз у хозяюшки — отдельная песня. Видно сразу: в любимицах она души не чает.

КОЗА ПРИШЛА — МОЛОКА ПРИНЕСЛА

— Ляля, Милка, Катя, Белка… — начала перечислять козочек Татьяна, которых ласково называет «мои девочки». — У меня их восемь и один козёл, уже появился приплод — 5 игривых козлят. Породы две: альпийская и заанненская. Когда их приобретала, уже всё про них знала.

— Мы несколько раз предлагали взять соцконтракт Татьяне Александровне, — вспоминает Н.А. Гущина, — она как-то сомневалась. И, лишь всё просчитав, согласилась. Это же большое подспорье от государства. Кстати говоря, ей сразу его одобрили. И, наверно, она пока единственная в нашем районе, кто получил госпомощь на козоводство в этом году. Выделенные по соцконтракту 350 тысяч пошли на покупку коз, зерна и сена.

Сыр «Российский» из козьего молока.

— Молоко альпийской породы хорошо идёт на изготовление сыра, — объясняет хозяйка, которая хорошо сведуща в этом вопросе и теперь сама его делает, экспериментируя с вариантами вкуса. — Заанненские козочки имеют прекрасный надой, могут давать и до 3-4 литров в день, а некоторые почти, как коровы, — до 12. Я покупала, в среднем заплатив по 30 тысяч за козу, но бывают и по 100 тысяч за голову, вот они — «заливухи». Мои две дойные за одну дойку сейчас 6-7 литров дают. Хватает и поросяткам, и мне не только в виде молока, но и как масло с сыром.

Козье молоко опытная хозяйка и кулинарка сепарирует, получая сливки и обрат, после чего делает творог и сыр. «Всё домашнее, вкусное, без химии», — говорит она о своей продукции.

Молоко Татьяна сепарирует, для этого приобрела электрический сепаратор. Одна часть, льющаяся из первой трубки, — сливки, другая — обезжиренное молоко, или обрат. После обезжиривания эта часть продукции идёт на изготовление творога и сыра.

— Люди привыкли думать, что козье молоко имеет специфический запах, — говорю ей и получаю квалифицированную информацию:

— Запаха никогда не будет, если коза содержится в сухом сарае и чистоте, всё у неё в порядке с выменем и копытами, вовремя проводятся обработки от паразитов и ставятся витамины…

Помимо прочего, хозяйка занимается и приусадебной территорией, ведь сельские огороды и сады немаленькие. Саженцы персиков, абрикосов, хоть это и южные гости в наших краях, как и сама хозяйка, все-таки заняли уже своё место. Натянуты шпалеры для вьющейся фасоли, огурцов и высоких помидоров…

Одним словом, у новосёлки работа кипит.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Жители Добринского района — лидеры в Липецкой области по заключению социальных контрактов.

— 350 тысяч — максимальная сумма, выделяемая по нему;

— 244 соцконтракта было заключено в минувшем году; 123 из них по наиболее распространённому направлению — самозанятость;

— 147 жителей Добринского района уже воспользовались поддержкой государства (по данным на 31 мая 2024 г.), 87 из них — по самозанятости.