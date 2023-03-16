Экскурсионную программу «Легендарный Севастополь» подготовили научные сотрудники Липецкого областного краеведческого музея к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Она посвящена истории полуострова и его защитникам.

«Наши предки проливали кровь, защищая и освобождая от захватчиков Севастополь и другие крымские города. Сегодня Липецкая область через деловое и культурное сотрудничество, туристические и гуманитарные связи укрепляет дружеские отношения с Крымом, открывает новые перспективы совместного развития», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.

17 и 18 марта экскурсии могут посетить все желающие. Для тех, кто не сможет в эти дни побывать в музее, экскурсоводы создали онлайн-версию выступления и уже разместили ее в соцсети ВКонтакте и Телеграмм-канале музея.

Из экскурсии липчане могут узнать о периоде, связанном с Крымской войной 1853-1856 годов. В 2023-м исполняется 170 лет с начала этого сражения. Одним из самых известных его эпизодов стала героическая оборона Севастополя. Почти год, 349 дней, город был на осадном положении. Среди защитников Севастополя были и липчан, сообщили в музее.

Виктор Илларионович Васильчиков – начальник штаба Севастопольского гарнизона, за героическую оборону Севастополя награжден орденом Святого Георгия III степени. Выйдя в отставку, поселился в своем имении в селе Трубетчино Лебедянского уезда (сейчас Добровского района), где писал мемуары, рассказывая о подвигах русских солдат и офицеров.

Николай Николаевич Муравьев-Карский – русский полководец, генерал, дипломат. Руководил осадой неприступной турецкой крепости Карс, которая в итоге все-таки была взята. Вместе с другими землями Турции впоследствии обменена на Севастополь и другие города Крыма. А к фамилии Муравьев была добавлена почетная приставка Карский. Последние 10 лет жизни Н.Н. Муравьев-Карский жил в селе Скорняково Задонского уезда, в имении своей жены.

Архиепископ Херсонский, отец Иннокентий, уроженец Ельца, был награжден крестом, учрежденным для лиц духовного звания. Он поддерживал боевой дух русских солдат. Его главным оружием было слово, а предметом заботы – госпитали, снабжение продовольствием, медикаментами, иконами. «Героически сражались наши предки за Крымский полуостров во все времена. И теперь, когда он снова вернулся в Россию, этот день стал одним из праздников новейшей истории нашей Родины», – рассказали в музее. Записаться на экскурсию можно по телефону 28-01-73.