Липецкий областной краеведческий музей дал старт новому циклу лекций, а также бесплатным мастер-классам по керамике. Проект «В мастерской древнего гончара» посвящен истории развития гончарного ремесла и археологии. Сотрудники музея организуют встречи с учеными, ведущими экспертами в сфере археологических исследования и культурного наследия, художниками.

В рамках проекта пополнилась и материально-техническая база Липецкого областного краеведческого музея. В частности, приобретен гончарный круг, что позволит сотрудникам использовать его и в дальнейшей работе. Ожидается, что участниками проекта станут более 400 школьников и студентов. Они познакомятся с большим разделом древнейшей истории липецкого края и попробуют своими руками изготовить миниатюрные аналоги исторических сосудов.

«В Липецкой области бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культуре наших предков. Важно активнее привлекать к этим вопросам молодое поколение, ведь именно им в ближайшее время предстоит заниматься сохранением исторического наследия», – считает губернатор Игорь Артамонов. Проект реализуется на средства выигранного музейщиками гранта общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».