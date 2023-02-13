Акустический творческий вечер памяти российских рок-музыкантов Александра Башлачева и Егора Летова пройдет 19 февраля в 16.00 в Липецком областном краеведческом музее. По мнению организаторов, их самобытное творчество оставило след в истории русской культуры и оказало большое влияние на несколько поколений отечественных музыкантов, в том числе и в Липецкой области.

Также прозвучат стихи и авторские песни липецких исполнителей. Особым творческим акцентом станет выступление Сергея Pijon, который сыграет на уникальном музыкальном инструменте – ханге. А откроет программу искусствоведческая лекция. Научный сотрудник краеведческого музея, культуролог и искусствовед Максим Плесеинов расскажет о жизни и творчестве Егора Летова и Александра Башлачева, об отражении их музыки в русской культуре.

«Вечер даст старт целой серии подобных встреч и творческому проекту «Люди», название которого взято из цитаты Егора Летова «Слово «Люди» пишется с большой буквы…». Проект предполагает проведение акустических вечеров в стенах Липецкого областного краеведческого музея, где будут представлены яркие персоны: музыканты, поэты, писатели, ученые и просто интересные люди. Проект направлен на глубокое изучение городской культуры, чтобы жители региона узнавали о талантах и достижениях друг друга», – сообщили в музее.